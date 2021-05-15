高雄市路竹路北超高壓變電所13日匯流排故障，導致高雄興達電廠4部機組跳電，台電緊急進行分區輪流限電，影響1010萬戶次。國民黨立委鄭正鈐指出，經濟部部長王美花稱這是「人為疏失」，然2017年8月15日發生的全台大停電，蔡政府也以「人為疏失」帶過；4年來2次大停電，若非電力不足，實難想像這種「低級錯誤」，竟能導致全台限電。

鄭正鈐14日在臉書發文表示，13日發生的全台大停電」，蔡政府先是不斷強調不是缺電，是電網的問題，隔天王美花又說，是台電一名工作人員開錯開關的「人為疏失」。這不禁讓他想起，2017年8月15日發生的全台大停電，中油的承包商在更換電源供應器時，未將自動模式改為手動模式造成信號異常，造成全台大規模無預警停電，原因也是「人為疏失」。

鄭正鈐質疑：「四年來二次大停電，都是因為『人為疏失』，但如果不是電力不足，這種低階的錯誤，怎會導致電力周轉不來，而全台限電？」

不僅如此，鄭正鈐指出，經濟部早在2019年2月針對 815 事件的檢討，以「解決問題」為導向修訂「智慧電網總體規劃方案」，並成立了「智慧電網推動小組」，由經濟部長擔任召集人，成員包含科技部、國發會、行政院科技會報辦公室、經濟部、台電公司及專家學者，其任務就是「增強電網韌性，強化輸配電系統整合，以提高防災及故障排除能力，縮短停電時間」。王美花現又要成立「電網改善小組」並擔任召集人，改善電網系統性風險。這項任務，不也是成立多年「智慧電網推動小組」的任務之一？王何以如此疊床架屋？所以多年來，「智慧電網推動小組」到底在幹嘛？

鄭正鈐痛批，蔡政府不斷保證「不缺電」，但興達電廠發電量僅占全台發電量3.88%，為何機組一故障就導致全台大停電？一個「人為疏失」不但戳破所謂的「不缺電的保證」，更令人心驚的是，台灣的供電系統是如此的脆弱。

(中時新聞網)