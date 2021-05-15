傳奇球星「生化人」普侯斯(Albert Pujols)正式成為自由球員了，天使周五讓他跑完了DFA(指定讓渡)揮棄程序，由於沒有球隊接手而自然釋出。普侯斯還剩下10年2.4億美元合約的最後一季，天使必須支付他剩餘的3000萬美元薪資。如果沒有等他跑完程序，接手的新東家必須支付這筆錢，如今普侯斯是自由球員，任何球隊簽下他只需要底薪57萬美元。

41歲的普侯斯可以選擇下放小聯盟、退休、進入自由市場。這樣退休畢竟有點不堪，天使對他的處置方式招致外界批評。普侯斯這類重砲打者最後因為守備退化只能被放到DH(指定打擊)，但是天使已經有招牌DH大谷翔平。

總教練麥登(Joe Maddon)說：「普侯斯有強烈的自尊心，他不會接受坐板凳的替補角色，他只想留在場上打球。這也是他能一路奮戰到棒球名人堂的原因。」

普侯斯的恩師拉魯沙(Tony La Russa)目前擔任白襪總教練，但他也無意收留普侯斯。「我們現在有阿布瑞尤(Jose Abreu)和墨西迪斯(Yermin Mercedes)，就算棒子冷了也可以讓其他人來輪DH喘口氣，很不幸我們沒有合適的空缺。」意思是說DH這個位置有很多用途，他不打算留給普侯斯。過去4季普侯斯的WAR(勝利貢獻值)都是負數，表現還不如一個底薪球員。

普侯斯大聯盟生涯20年，前11年效力聖路易紅雀，他的3座國聯MVP都是那時候摘下。媒體和球迷建議紅雀可以簽他回去打最後一場比賽，讓他與球迷告別並以紅雀球員的身分退休。

(中時新聞網)