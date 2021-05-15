本土新冠肺炎確定病例昨（14日）新增29人確診，其中16例與北市萬華區茶藝館及周邊相關，讓萬華成了「重災區」，住在此地的網紅愛莉莎莎形容自己就住在「毒窟」，不當發言引發網友不滿砲轟：「不想住萬華的話，趕快搬走」。

愛莉莎莎表示身在最安全的台灣，原本對疫情一直很無感，直到居住的萬華爆出兩人確診，而且還是在阿公店，才讓她開始有危機意識，因為平常去按摩時，都會跟那邊的阿公們抬槓，尤其看到店家有越多阿公在吃，就越會進去光顧，因為相當信任阿公們的胃，不過萬華疫情近日大爆發，讓住在此區的她表示會特別小心，尤其住在「毒窟」的萬華，哪裡都不敢去，連電梯都不敢坐。

而「毒窟」二字也引發網友不滿，紛紛留言痛批：「毒窟？！住在萬華有錯嗎，為何要以偏概全」、「當大家正為疫情所苦，身為公眾人物卻為萬華貼上標籤，試問是我們願意的嗎」、「這樣說毒窟萬華真的很不妥耶，虧你還是公眾人物，傷了我們萬華人的心」、「拜託快滾出萬華，真的是白眼翻到後腦勺」，眼見批評聲浪不斷，也讓愛莉莎莎趕緊修改成「疫情急速升溫」的萬華，企圖平息眾怒。

愛莉莎莎曝住在「毒窟萬華」引發網友砲轟，讓她趕緊修文平息眾怒。（圖／goodalicia IG）

YouTuber愛莉莎莎日前因「肝膽排石法」引發爭議，正面槓上台大兒科醫生「蒼藍鴿」，未料拍影片反擊卻慘遭醫界譙爆，痛批傳遞錯誤醫療知識，最後下架影片並道歉，未料又因為失言把萬華稱為「毒窟」，再度引發外界撻伐，可以說是重創形象。

(中時新聞網)