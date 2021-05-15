就算哈斯倫都已經「高齡」40歲了，看來熱火還捨不得讓他宣告退役！14日迎來本季首度上場，僅打2分40秒就跟七六人中鋒「魔獸」霍華爆發衝突遭到驅逐出場的哈斯倫，如今有望下季續以球員身分留在熱火，無視他在過去5季總共只拿80分。

畢竟哈斯倫在熱火的精神領袖地位無可取代，球員也很希望他可以繼續待在板凳席或休息室鼓勵大家，假如他在下季真的續以球員身份上場，將會成為史上第5位待在同一球隊效力19個球季的球員，前4人分別是史塔克頓、鄧肯、布萊恩與諾維茲基。

哈斯倫昨在賽後表示，「如果這是我生涯最後一場例行賽，那我也用我的方式結束了這場比賽，一次驅逐出場。不管人們想要怎麼評論我的職業生涯，唯一對我保持忠誠的就是這座城市(熱火主場邁阿密)，他們一直在我背後支持著我。」

不過就算熱火有意讓哈斯倫下季續穿球衣，下個月就滿41歲的他，恐怕也要自己好好思考一下是否點頭答應，畢竟他不只一種方式可以繼續為了這支球隊效力，先前也曾傳出他考慮轉任熱火助理教練的謠言，接下來就看他最後如何選擇了。

(中時 )