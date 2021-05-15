大陸《環球時報》15日引述俄羅斯「自由媒體」網站13日評論文章〈莫斯科與北京擁抱──讓華盛頓擔憂〉指出，目前，俄羅斯與中國的關係十分密切。雖然不能憑空斷言，是美國對世界霸權的瘋狂想法推動了俄羅斯和中國進一步走近。但可以說，是共同對抗外部威脅讓中俄建立了更加密切的夥伴關係。

文章表示，今年7月16日是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年紀念日。該條約的簽署讓兩國關係進入有史以來的最佳時期，並成為世界其他大國處理關係的榜樣。中俄良好的雙邊關係不僅有利於兩國經濟，也對美國起到威懾作用。

文章稱，俄羅斯與中國不斷加強的軍事合作讓西方感到擔憂。政治學家亞歷山大．濟莫夫斯基表示，中國經濟實力的增長以及俄羅斯在全球軍事戰略層面的作用大幅提升，終結了美國自1991年以來建立的單極世界模式。

此外，中國如今是俄羅斯在軍事技術領域的主要合作夥伴之一。中國是首個獲得俄羅斯S-400防空導彈系統和蘇-35多用途戰機的國家。俄羅斯正在幫助中國建設自己的導彈襲擊預警系統，這將大大提高中國的防禦能力。

評論稱，除了軍事技術合作，俄中在聯合演習領域也有著長期的聯繫和交往。俄中深化在軍事技術等領域的合作引起了美國的擔憂。美國媒體報導稱：「如果我們不阻止中俄走近，那麼美國的全球領導地位將不得不經歷困難時期。」

俄軍事專家弗拉季斯拉夫．舒雷金認為，美國正試圖將自己的意志強加給中國。這是一個戰略錯誤。他說：「我認為，中美之間的衝突是不可避免的，但如果拜登足夠聰明的話，他不會與中國走向一場真正的戰爭，美中衝突只會以某種形式的『冷戰』呈現。」

(中時 )