《長江日報》微信公眾號15日報導，5月14日20點39分，湖北省武漢市蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區突發9級龍捲風，風速23.9米／秒，部分村灣房屋受損，大量樹木折斷，部分工棚倒塌。截至15日4時30分，因災不幸死亡6人，受傷218人；倒塌民房27戶85間，損壞民房130戶400間、塔吊2座、臨時工棚8000平方米。

此外，江蘇蘇州盛澤鎮同時也遭龍捲風襲擊，造成1死21傷。

武漢災情發生後，湖北省委、省政府主要領導作出批示指示，副省長曹廣晶，市委副書記、市長程用文第一時間趕赴現場指揮組織救援，連夜召開緊急會議部署應急處置工作。

在指揮救援中，程用文要求堅持人民至上、生命至上、搶救第一，迅速組織了搜救、救治等工作專班，爭分奪秒開展現場救援工作，盡最大努力減少人員傷亡。

在隨後召開的緊急會議上，程用文強調，要全力做好傷患救治、善後處置、資訊報送等工作；全力保障好災民生活；全力搶修因災受損的水、電、氣、通訊等設施，組織現場環境消殺；全力組織災後重建。全市要迅速行動，氣象部門、媒體要及時滾動預報預警，加大對綜合交通、公共設施、老舊社區、農村危房及建設工地等全面排查，全力以赴做好今明兩天預報災害天氣的應對調度工作。

報導稱，程用文還前往協和醫院西院看望受傷人員。據統計，截至15日4時30分，因災不幸死亡6人，受傷218人；倒塌民房27戶85間，損壞民房130戶400間、塔吊2座、臨時工棚8000平方米。

市委副書記、市紀委書記、市監委主任張曙，市領導李義龍、彭浩、劉子清、陳紅輝參加現場指揮救援。新華社報導，在5月14日19時前後，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮部分地區，也遭受龍捲風襲擊，局部電力設施和多處房屋受損。據鎮政府初步統計，災害造成1人死亡、2人重傷、19人輕傷，已送往醫院治療。目前已恢復部分斷電區域供電，現場秩序基本恢復穩定。

(中時 )