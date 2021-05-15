【愛傳媒陳朝平專欄】3月底，號稱台灣最重要的漫畫平台CCC創作集傳出收攤，4月底，8位編輯集體請辭，外界咸認主管CCC的「文化內容策進院」對本土創作無知，傲慢又誤判。有立委質疑文策院的執行能力，並主張檢討CCC定位。

無論文化的定義是泛指食、衣、住、型、娛樂的各個界面，還是指狹隘的藝術創作（Fine Arts），文化內容的發展，貴在創作者能夠自由自在、無拘無束地發揮想像、用創新創作去贏得消費市場的支持，藉由市場的奶水來支持文化的傳承。

換句話說，文化內容、文創經濟的發展，政府管的越少越好。環顧全球，不論是通俗文化藝術還是高雅古典的藝術文化，最卓越、最受普羅大眾歡迎的創作，絕大多數都在自由濟市場裡開花結果的。

文化內容一旦交給政府主管，不啻給文化創作者戴上了枷鎖，文化如何能發展?如何能策進？何況，當今執政者言詞鄙陋、望之不似人君，全身上下沒有一絲文明和文化氣息，寄望他們策進文化內容，套句阿扁的名言，是向鬼請藥單！

文策院一年預算高達12億新台幣，養出一批滿腦腸肥的官僚，又無助於文化內容的策進，不如將每年12億預算轉作12個獎項，各獎項獎金新為台幣1億元。

得獎的條件是創作者的作品，必須在國際影展、競賽、獎項、演出得到第一名的佳績，實體產品國際銷售量達到1000萬、虛擬產品國際下載達到1億次。

相信，不多時，台灣的文化內容，一定會在國際上大放異彩！至於文策院？就撤了吧！

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)