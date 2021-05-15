【愛傳媒葉毓蘭專欄】從疫情指揮中心分析此次疫情病毒來源皆源自「諾富特」來看，此次疫情破口，是人禍而不是天災。

人禍的檢討與究責更為重要，防疫不應成為不究責的藉口，防疫更是落實究責的理由，如果不能防杜不肖人士的行政違失與私心操縱，恐讓全民繼續身陷疫情威脅。因此對於部分人士想假借防疫之名，掩護自身釀禍之實，必須加以譴責。

當前印度變種病毒來勢洶洶，每日確診人數持續攀升。印度變種病毒打破了原先防疫預期，讓疫苗防護力僅剩10%至25%，原本滿懷有疫苗就可擺脫病毒威脅的希望再度破滅，印度的防疫危機更可能導致全球第三波疫情大爆發。

面對天災我們謹慎以對，但對於人禍我們必須竭力防免，尤其是如何避免下一個「諾富特」，不能讓人禍跑得比病毒快。

如何訂定全新防疫策略，並對於人禍加強究責與檢討，才能避免未來重蹈覆轍，也才是保護國人及負責任的良策。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)