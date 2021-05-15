【愛傳媒黃珊珊專欄】5月14日確診COVID-19的病例當中，有16位本土案例都與萬華群聚相關，這已經超乎可以控制的範圍，為了防止疫情繼續擴大，14日下午我們宣布『台北市公有場館、十大類場所即日起關閉』，這是此時此刻必須要做的斷然決定。

我知道疫情導致了很多的不方便，但我還是要拜託大家多點忍耐和包容，犧牲現在生活上的自由和娛樂，我們一定能一起度過嚴峻的考驗。

早上陳時中部長也到台北市政府親自參與會議，我們也討論了很多中央跟地方需要一起合作的事項，疫情帶來的每一個問題都是考驗，這個時候更需要穩下來，一步一步解決，13日我們花費十個小時緊急處理和平醫院病患確診的後續，14日我們在八個小時內設置剝皮寮快篩站，我們的人員和物資都是以調度最快的速度上線，剛開始篩檢也有許多問題需要滾動式修正，希望台北市民可以跟我們互相幫忙、體諒，讓社區的疫情盡快過去。

從5月15日上午八點起，公有場館全數關閉，十大特定行業（含俗稱的八大行業及電子遊戲場業、資訊休閒業）包含舞廳、夜店、三溫暖、棋盤社、麻將館等，需暫停營業。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)