綠委林岱樺質詢「堅持不戴口罩」 同黨邱議瑩台下怒罵：遵守防疫很難嗎？

國內疫情從12日起急遽升溫，全台陷入高度恐慌。民進黨立委林岱樺12日在立法院院會中堅持不戴口罩，引來現場同黨立委邱議瑩不滿，兩人當場互嗆。藥師林士峰指出，林受訪時稱一切都「慈悲就好」，顯然林堅持不戴口罩的原因可能是宗教信仰因素。其實林宗教色彩鮮明，早在2018年朝野協商《財團法人法》時，就表示「宗教超越了憲法規範」，言論掀起極大爭議。

林士峰今日（14）在臉書發文指出，根據《TVBS》新聞報導，林岱樺受訪時針對當日情形，笑臉盈盈不斷喊道：「慈悲就好！慈悲！什麼都是慈悲就好，好嗎？」並搭配「雙手合十」姿勢，這讓他恍然大悟：「原本以為林岱樺委員堅持不戴口罩，只是因為被指責，好面子拉不下臉而已。想不到是宗教信仰因素啊！」

對此，林士峰強調，大家都尊重林岱樺的信仰，但是現在是防疫期間，為了社會大眾著想，「和你的佛溝通ㄧ下，除了祂的庇護以外，戴個口罩真的會更保險ㄧ些，而且萬一有人模仿你，他又剛好沒有佛的保祐，成為防疫的破口，該怎麼辦才好？」

其實林岱樺宗教色彩一直相當鮮明，根據《中國時報》2018年6月26日報導，當日《財團法人法》朝野協商宗教團體是否納入管理，林即表示：「這已經是超越憲法之上，已經在人類『何者為人』、『人從哪裡來』這樣的道德面，難理解台灣為何要用這法律規範佛教？」林認為，佛、道數千年歷史建立比丘跟比丘尼數百條戒律，受到戒律這麼多，不該再用世俗法律去規範。林更稱，該法既然是為防制洗錢，就應從金融著手與宗教無關，她不敢說百分之百沒有宗教團體洗錢，但大部分的宗教團體都不會有這種行為，不懂為何要納入《財團法人法》管理。

《中國時報》2018年6月29日報導也指出，面對《財團法人法》是否納管宗教團體，林岱樺表示：「宗教與財團不一樣，宗教超越了憲法規範。」更稱宗教團體公布財產會引來黑道，這些話當時被在野立委怒批，還引起網友嘲笑、撻伐，林則回應：「批評我的人感恩啦、感謝啦、阿彌陀佛，我念阿彌陀佛分享給他們。」

(中時新聞網)