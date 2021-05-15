駐美代表蕭美琴今天表示，在台灣疫情升溫之後，本週已開始積極與美方藥廠聯繫，爭取讓原先預定於6月送抵台灣的莫德納疫苗能如期交貨。

蕭美琴今天表示，台灣對疫苗的需求因為之前的施打意願不高，過去與美方的交涉重點主要放在為邦交國爭取疫苗上。但在台灣發現本土病例，對疫苗的期待較過去迫切後，已經開始透過不同管道積極接洽美方藥廠，爭取已經商購的疫苗能及時送達台灣。

蕭美琴指出，台灣向美方商購的疫苗目前有2批，其中阿斯特捷利康（AstraZeneca）已經有少量送抵台灣，美國莫德納（Moderna）藥廠生產的疫苗預計6月可以開始送交。現在的目標是努力爭取讓莫德納疫苗務必能如期到貨。

對於友邦宏都拉斯擬向中國購買疫苗的消息，蕭美琴表示，不只是宏都拉斯，友邦所需的疫苗一直是台灣與美方雙邊洽談的主題之一。友邦面對對岸的疫情外交攻勢，呈現較為緊張的狀況，美方也充分掌握。

她表示，在這方面，會持續與美方溝通，希望美方在國內疫苗施打狀況到一定程度時，能儘快釋出美國國內的疫苗，讓更多有需要的國際友人能獲得更好的醫療照顧。

台灣目前也正在自主研發本土疫苗，未來在滿足國內施打需求後是否也會考慮與美方合作擴大全球疫苗產量，蕭美琴表示，美方在政策上希望多結合其他有能力、理念相近國家擴大疫苗生產，這部分會進一步和美方洽談，讓台灣具備相關能量的廠商加入全球擴大疫苗生產夥伴關係，發揮Taiwan can help精神。

不過她也強調，這是長期抗戰，畢竟生產線建置需要時間，也涉及技術移轉授權等商業談判，但這是對全球有長遠影響的重要議題，台灣一定會積極投入，代表處會持續和美方爭取參與對抗疫情的機會，協助國際。

此外，已經在4月初施打嬌生疫苗（Johnson & Johnson）的蕭美琴說，目前代表處約7成人員已經完成疫苗施打。代表處正在盤點疫苗施打狀況，過去因為疫情嚴峻分流上班的工作模式會逐步調整，希望不久後就能恢復正常上班。

(中央社)