相隔3個多月時間，籃網「三巨頭」杜蘭特、厄文與哈登終於重新在場上合體了！根據籃網總教練納許表示，三巨頭有望在明天主場迎戰公牛比賽全部上場，這是自從2月13日與勇士之戰後，三巨頭首次並肩作戰，也是本季第8次都可出賽。

目前籃網三巨頭當中的任一組合，本季已幫球隊打了46場例行賽，其中哈登與厄文聯手打了19場最多，杜蘭特與厄文一起打了17場，杜蘭特與哈登只打過3場最少，納許希望可以藉由比賽產生更多化學效應，就算哈登仍有上場時間限制。

「畢竟這種情況很少發生，我不希望有任何的期望，只是想讓他們好好把握機會，讓我們團結起來一同上場，感受一下共同出賽是什麼感覺，」納許說，「他們能夠一起打球，將對球隊帶來積極影響，也是很寶貴經驗，我們要有這種心態。」

其實自從今年2月從活塞挖來布雷克葛瑞芬，他還沒跟籃網三巨頭同時上場過，籃網前鋒傑夫格林說：「我很高興看到三巨頭一起出賽，我們終可創造出全員健康的節奏，我們將有很長時間準備季後賽，當大家都健康，我們狀態絕對非常好。」

(中時 )