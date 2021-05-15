終端需求暢旺，國巨(2327)預估，今年營運可望逐季成長至第3季，由於近期股價走弱，國巨亦決議自5月17日起實施庫藏股，買回自家股票4000張，受此激勵，國巨14日盤中股價強勢大漲，國巨集團的凱美(2375)及奇力新(2456)亦同步止跌反彈。

併購效益顯現，且終端需求強勁，國巨不僅第1季營運淡季不淡，第2季營運亦看好，國巨4月合併營收為90.17億元，月增3.3%，年成長103.1%，為107年9月以來單月新高，亦是歷年同月新高，累計1到4月合併營收為327.62億元，較去年同期增加126.6%。

國巨第1季合併營收為237.49億元，較上季增加6.9%，較去年同期增加136.9%，為單季歷史次高，單季合併毛利率為39.1%，較上季增加1.1個百分點，但年減1.2個百分點，營業淨利為60.44億元，營業利益率為25.5%，較上季增加2.6個百分點，但較去年同期減少0.1個百分點，單季稅後盈餘為50.24億元，較上季增加35.5%，並較去年同期大幅增加113.8%，單季每股盈餘10.17元，為近10季新高。

國巨過去以生產標準型產品為主，但合併基美及普思後，營運已有結構性轉變，在歷經國際性合併及公司內部產品組合優化調整後，公司營運以生產高階特殊型、客製化產品為主，產品組合及終端應用皆優於同業，可有效降低景氣波動的影響，並持續聚焦於車用、工業、醫療、航太、5G/IoT等高階利基市場，國巨表示，公司將持續提升大中華廠區的產能利用率，以因應終端市場的強勁需求，雖然全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，但今年營運可望維持往年趨勢逐季成長至第3季，審慎樂觀看待業績表現及營運展望。

近期國巨股價受到台股劇烈波動影響連番探底，國巨董事會決議，自5月17日到7月16日實施庫藏股，買回自家股票4000張，買回區間價格為409.5元到655元，激勵國巨及同集團的凱美及奇力新連袂止跌反彈。

(時報資訊)