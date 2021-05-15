基隆市七堵昨天晚間發生一起移工刺死同鄉的兇殺案件。一名班姓泰國移工晚間九點多在公司宿舍睡覺時，一名與他過去有嫌隙的沙姓同鄉突然毆打他，班男一怒之下，持水果刀朝沙男胸口猛刺，當場刺中心臟，導致沙男氣絕身亡，宿舍管理員聽見爭吵聲前往查看驚覺出大事立刻報警，警方到場後將行兇的班男逮捕，目前仍在偵辦當中。

基隆驚傳命案，泰移工睡覺中被打醒，一刀刺入同鄉胸口慘死。(戴志揚翻攝)

據了解，死者沙男與嫌犯班男，兩人都是泰國同鄉，過去兩人就已經不合。昨天晚間九點多，班男正在宿舍床上睡覺時，沙男突然衝過去毆打班，兩人又當場發生口角。

班男當下情緒失控，拿出預藏在枕頭下的水果刀向對方猛刺，沙男不敵，當場遭砍傷，班男當時仍未停手往胸口刺去，當場一到刺中心臟，導致沙男當場氣絕。

宿舍管理員見房間內有爭吵聲前往查看，竟然發現沙男已經躺在血泊當中，班難呆坐在一旁，嚇得管理員立刻報警，消防局接獲通報後趕到場，但沙男已無生命跡象。

警方到場後也立刻將班男逮捕並帶回偵辦，初步了解，兩人過去之前已有嫌隙，但警方仍將釐清行兇動機。

(中時新聞網)