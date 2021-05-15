氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至17日「滯留鋒」在東海、華中附近南北徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，中午前後紫外線強、注意防曬；各地區最高氣溫皆在36度以上，南部的最高氣溫更達39度以上，要多補充水分、防中暑；山區午後偶有局部短暫降雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，18日「滯留鋒」南移至台灣北部，台灣附近水氣增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢的機率；19日「滯留鋒」北移至北部海面，有局部短暫陣雨或雷雨，午後機率較高；北台氣溫微降，各地仍偏熱；20、21日「滯留鋒」北退至東海、華中附近南北徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，「炎如盛夏」，注意防曬、防中暑。

吳德榮表示，最新歐洲模式10天的模擬顯示或美國模式10天的模擬皆顯示，未來10天台灣難有可以紓旱的大量降水。

(中時 )