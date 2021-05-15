39歲的黃小姐，最近發現肚子好像胖了一圈，腰圍也明顯變粗，褲子變得有點緊，她趕緊運動鍛練身體，但再怎麼訓練，肚子肉依舊消除不了。最令她感覺奇怪的是最近食慾下降，明明沒吃什麼就感覺飽了，還常常感到腹部脹氣，尋求腸胃科解決脹氣的問題，吃了醫師開立的腸胃藥，也依照建議減少吃可能造成腹脹的食物，脹氣感還是反覆發生。

●高階影像健康檢查發現卵巢癌

與親友聊天提及此事，朋友提醒她除了要注意腸胃健康，腹部若發生問題，女性也要注意是否為婦科健康出了狀況。個性保守的她表示，曾想過要到婦科診所尋求協助，但聽說需要安排陰道超音波才能清楚一探究竟，這也讓她遲遲退卻檢查的動力。

近期至醫院做非侵入式高階影像健康檢查，超音波發現骨盆腔有一處異常訊號，骨盆腔磁振造影（MRI）影像可清楚看到左側卵巢有一顆大小約7.6公分的腫瘤，後續經臨床專科醫師確診罹患卵巢癌。

後續進一步瞭解，黃小姐家中有卵巢癌的家族病史，2年前她的阿姨就是因卵巢癌發現太晚而離世。北投健康管理醫院主任醫師沈彥君提醒，日常飲食雖可能容易造成腹脹、腹瀉、便秘等，但女性朋友們更要留意可能是婦科健康在發出警訊。由於女性重要生殖器官（子宮、卵巢）也在骨盆腔中，可能發生伴隨的症狀容易被誤解為腸胃問題。

女性重要生殖器官像是子宮、卵巢也在骨盆腔中，當疾病發生時，伴隨的症狀容易被誤解為腸胃問題而遭誤診，延誤治療時機。(示意圖/Shutterstock)

●卵巢位於骨盆深處，有分泌荷爾蒙和排卵功能

沈彥君進一步解釋卵巢位在女性骨盆深處，有著分泌荷爾蒙和排卵的功能，雖然停經後的女性罹患卵巢癌的機率較高，但年輕女性也有罹患卵巢癌的風險，當經期出現異常或反覆發生莫名的消化症狀時應謹慎就醫檢查。家族中有卵巢癌、乳癌病史，都會增加罹患卵巢癌的機率。

隨著晚婚、晚生子的人或不生育的趨勢增多，也有可能增加罹患卵巢癌的風險，另肥胖、愛吃高油脂食物、或經常暴露於可能接觸致癌（石棉等物質）環境中也是罹患卵巢癌的危險因素。並且要注意的是早期的卵巢癌大多沒有明顯症狀，一旦症狀發生大多已是晚期癌症，高達75%的卵巢癌被確診時，通常已擴散其它器官，甚至是已發展至末期，這也是為何卵巢癌症的死亡率佔婦科癌症中的比例相當高的原因。

(中時新聞網)