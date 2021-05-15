台北市內湖區西湖捷運站今（15日）凌晨發生情殺案，一名年約20歲的女子與許洪姓現任男友步出捷運站，突然許姓前男友衝出，持刀砍傷情敵，據了解洪男已緊急送醫治療，意識清楚，目前並無生命危險，兇嫌也已前往警局投案，詳情仍待進一步調查釐清。

(中時新聞網)