爭風吃醋引殺機 嫩女牽新歡遇舊情人埋伏 新男友遭刺傷 09:212021/05/15 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西湖捷運站15日發生砍人事件。（翻攝Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市內湖區西湖捷運站今（15日）凌晨發生情殺案，一名年約20歲的女子與許洪姓現任男友步出捷運站，突然許姓前男友衝出，持刀砍傷情敵，據了解洪男已緊急送醫治療，意識清楚，目前並無生命危險，兇嫌也已前往警局投案，詳情仍待進一步調查釐清。 越南按摩女遭割喉亡 熟客落網 板模工失業鬱卒 恐嚇北捷與中市府要放炸彈下場出爐 (中時新聞網) #內湖 #西湖捷運站 #砍傷 #持刀 #西湖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡水女帶貓硬闖健身房遭攔 竟脫光衣毆打教練下場曝光 17:322021/05/12 社會 《金融股》臺企銀Q1每股賺0.15元 錦和分行喬遷 14:162021/05/11 財經 足跡曾去南港餡老滿 上班族心驚 04:102021/05/11 焦點要聞 為孩子打造昆蟲館 養蟲達人柯心平 07:002021/05/11 生活 不滿遭小吃店同鄉老闆轟走 泰籍男夜持3把刀揮刺 19:472021/05/13 社會 《傳產》萬大線第一期工程進度過半 中和站雙捷交會最旺 17:232021/05/12 財經 市議員爭取鐵路高架延伸到成功站 市府：協調交通部核定計畫 14:492021/05/11 生活 中捷高架與平面車站通風良好 防疫提升消毒頻率提高 16:012021/05/12 生活 專家傳真－卡住與脫困─談公安事件賠償的速度 04:102021/05/12 專題周報 《傳產》落後補漲 桃園捷運綠線大湳站最狂 14:162021/05/10 財經 北捷3大性騷熱區 靠大數據抓慣犯 04:102021/05/10 地方新聞 社會熱門新聞 樹林交通分隊長心肌梗塞不幸辭世 署長陳家欽靈堂致意 - 社會 網瘋傳「獅子哥熱吻茶室闆娘照」 男苦主也赴警局提告了 - 社會 被誤認成獅子哥 男冤喊「是去另一間茶室」：還沒採檢 - 社會 網傳印度新冠變種病毒「滿地鳥屍」 真相曝光驚覺比疫情更嚴重 - 社會 萬華茶館只喝茶？老司機揭密「敢脫敢玩」大膽作風新勢力 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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