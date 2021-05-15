新北某專科學校傳確診，引起該校學生恐慌，不少人PO網討論。（圖／翻攝自Dcard）

新北市某專科學校傳出有學生染疫的消息，讓不少學生緊張，許多人在Dcard上分享截圖、校內公告，上面寫道：該校已公告部分班級停課，但學生還是很不滿，認為學校應該要全校停止上課才對。

一名學生昨在Dcard上分享截圖，畫面中可見有人收到消息表示，「如果最近接近過某科系學生，且這幾天出現發燒、喉嚨、呼吸方面問題者，請主動至各縣市設立的快篩站申請會篩，並回報檢測結果」。

後又有學生PO出校內公告「因應新冠肺炎疫情，已實施部分班級停課、隔離及自主健康管理。若孩子有發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅覺、味覺等疑似症狀，請治社區採檢驗所評估，並主動告知學校、請勿到校、勿搭乘大眾運輸工具並請告知校方。請家長安心校園已全面消毒、啟動防疫機制，並會持續進行校園消毒及防疫措施。」

但部分班級停課的措施，仍引起該校學生的不滿，不少人發文要求學校應下令「全校停止上課」，許多人認學校的學生從全台灣各地來的都有，而且每天中午和晚上在學生餐廳吃飯的人也不少，因此真的寧願遠距教學，未來寒假和暑假的輔導客在補上實驗課，也不想要冒著可能被感染的風險去學校上課。

(中時新聞網)