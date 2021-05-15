隨著台北市萬華區茶室群聚感染擴大，至今已釀23起本土案例，台北市長柯文哲昨緊急宣布，自今（15日）起八大行業全面暫停營業，何時復業則視疫情而定，讓重操舊業酒店工作的女星凌威威（舊藝名：凌葳威）大受影響，陷入斷炊危機。

46歲前「酒國名花」凌威威先前在經濟狀況最差的時候，一度僅剩12塊，為了生計，她除了經營畫室之外，凌威威也在今年重操舊業酒店工作，不過隨著八大行業遭封鎖，她又陷經濟危機，根據《自由時報》報導，凌威威表示，她近期負擔家中冷氣、馬桶和洗手台的修繕費用，昨才花了6萬元裝2台冷氣，戶頭存款變少，經濟壓力沉重。

凌威威表示，她工作的是日式高級鋼琴酒吧，店裡大概5桌、小姐10位，同時，凌威威也提到一般酒店的消費情況，店家會要求客人戴口罩並落實實名制，但開始消費、在包廂玩開後，都會忘情地脫下口罩，凌威威說夜店也是如此，並反問：「神經嗎？不脫（口罩）要怎麼喝酒」。

凌威威(舊藝名：凌葳威)是選美出身，曾獲得環球中國小姐選美第六名打開知名度，凌威威當年憑著外型亮麗、辛辣談話風格闖蕩演藝圈，加上她不諱言自己曾在酒店上班，而成為話題人物，而近年凌威威與小11歲「岳飛後代」岳子樓爆婚變，日前還因離婚官司屢次登上新聞版面。

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(中時新聞網)