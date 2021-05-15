市長黃偉哲視察考場防疫作為。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

市長黃偉哲慰問考場工作。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

國中教育會考於15日登場，台南市長黃偉哲一早到新營高工視察考場防疫措施。黃說，疫情嚴峻，台南考區特別設置隔板，讓考生用餐時，避免彼此交談造成飛沫傳播；市府已請考場人員妥善做好考生服務，避免疾病傳播，也籲請家長跟考生體諒相關防疫措施，讓考生安心應考。

今年國中教育會考，台南市設置17個考場，共1萬5688位考生應考，因應新冠肺炎疫情，市府整備各項防疫措施，如熱顯像儀量測體溫、酒精消毒手部等，並設置「發燒備用試場」，提供給發現患有發燒、呼吸道疾病的考生使用。

教育局表示，因應疫情，今年會考有3個特色，一是家長不陪考；二是禁止補習班業者發放文宣品；三是考生不在大禮堂用餐，而是改在原教室、原座位用餐，考生可用折疊隔板，避免飛沫噴濺，放心用餐。

教育局長鄭新輝說，由於此次會考的應試生為國中生，年紀尚輕，加上家長又不在身邊，為了緩和考生緊張情緒，請學校動員志工，給予考生協助和幫忙，期盼各位考生全力衝刺、安心應試。

此外，為維護考生權益，確保考試順利及維護考場環境安寧，教育局已加強相關行政協助與聯繫，除避免在期間舉辦廟會活動外，也商請補教業者，避免於考試2日在考場發放傳單，提供學生優質應考環境。

(中時 )