NBA計畫要在季外檢討球員「不自然的投籃動作」，試圖修正現今攻防吹判不合理地往攻擊方傾斜的問題。這些都是哈登(James Harden)、崔楊(Trae Young)的拿手好戲，跳投的時候他們會以多餘的動作去侵占防守者空間(例如哈登常用的前踢跳投)，藉以換取罰球機會。

Trae Young is becoming one of the most annoying players in the league pic.twitter.com/ggl0Mma9t7 — 𝓜𝓪𝓽𝓽 🏀✈️ (@mldiffley) February 2, 2021

哈登在火箭打了9個球季，其中7個球季他擁有全聯盟最多的罰球次數，6個球季罰進全聯盟最多球，還有4季砍下聯盟最多分數。哈登本來就是很厲害的球員，但很多人認為是他不尋常的買犯能力讓他與其餘明星後衛拉開距離。

老鷹後衛崔楊加入NBA才第3季，他上季居然打到誇張的場均29.6分，即使是柯瑞(Stephen Curry)在同齡21歲時也才17.5分。崔楊使用的方式與哈登不同，他是在切入之後以側跳或往後踢腿來沾黏防守者賺取犯規。

互相比較可以看出，柯瑞首次拿下得分王的時候只有5.1次罰球(生涯4.2次)，哈登在火箭時期10.4次(生涯8.7次)。崔楊小小年紀卻罰得比誰都兇，上季高達9.3次，本季哈登轉投籃網而調整打法，崔楊成為全聯盟罰進最多球的人。

ESPN記者「沃神」報導時特別提起哈登、崔楊這兩人，「他們的動作在NBA可以換到罰球，但在一般公園打球只會讓對手嗤之以鼻。」籃網總教練納許(Steve Nash)曾批評說：「崔楊那樣已經不是籃球了，他也不是唯一這樣做的人，每場比賽你都可以看到類似的鏡頭。」

(中時新聞網)