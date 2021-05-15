新華社今報導，中國首次火星探測任務天問一號探測器於15日在火星烏托邦平原南部預選著陸區著陸，在火星上首次留下中國印跡，邁出了中國星際探測徵程的重要一步。後續，祝融號火星車將依次開展對著陸點全局成像、自檢駛離著陸平台並開展巡視探測。

天問一號探測器自2020年7月23日成功發射，精確入軌後已按預定飛行程序在軌飛行了約295天。5月15日凌晨1時許，「天問一號」在火星停泊軌道上進入著陸窗口，探測器實施降軌，4時許，著陸巡視器與環繞器分離，歷經約3小時飛行後，進入火星大氣，經過約9分鐘的減速、懸停避障和緩衝，成功軟著陸於預選著陸區。兩器分離約30分鐘後，環繞器進行升軌，返回停泊軌道，為著陸巡視器提供中繼通信。

據報導，整個九分鍾降落過程分為進入-下降-著陸三步，簡稱為EDL（Entry、Descent、Landing）。天問一號在進入火星大氣層以後首先借助火星大氣，進行氣動減速，這個過程要克服高溫和姿態偏差。

氣動減速完成後，天問一號的下降速度也減掉了90％左右。緊接著，打開降落傘進行傘系減速，當速度降至100公尺/秒時，通過反推發動機進行減速，由大氣減速階段進入動力減速階段。

在距離火星表面100公尺時，進入懸停階段，完成精避障和緩速下降後，著陸巡視器在緩衝機構的保護下，抵達火星表面。

整個過程天問一號在9分鐘內將約2萬公里/小時的速度降至到0公尺/小時。

(旺報 )