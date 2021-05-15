昨天晚上，網路上大量流傳一則「化學兵群消毒藥劑非常毒」的假訊息，造成許多人擔憂。蔡英文總統今在通訊群組及臉書臉書嚴正澄清，1：50的稀釋漂白水，對人體沒有直接傷害，並認為，錯誤訊息不論動機，實在非常不應該。

蔡英文指出，陸軍化學兵群是接受指揮中心及縣市政府提出的需求，協助在有疫情的地點進行消毒。所使用的消毒藥劑，是1：50的稀釋漂白水，對人體沒有直接傷害，並能充分發揮消毒作用。

她說，疫情當前，類似這樣的錯假訊息實在非常多。請大家以政府部門官方資訊為主，收到有疑慮的訊息時，不可轉傳，務必第一時間查證！

她認為，不論動機如何，這造成了民眾恐慌，讓防疫團隊必須付出更多心力解釋、善後，實在非常不應該！

她表示，防疫視同作戰，全民都要嚴陣以待，請大家以衛生福利部、疾病管制署-1922防疫達人 及政府部門官方資訊為主，收到有疑慮的訊息時，不可轉傳，務必第一時間查證！

(中時 )