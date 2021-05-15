國內疫情升溫，近日傳出新北市土城某社區有疑似確診個案，社區管委會13日貼出公告指，社區71歲男性住戶有參加獅子會聚會，採檢後呈陰性。有管委會人員抱怨指，因為沒收到中央通知，所以地方無法自行消毒，相當無奈。地方里長則指出，13日確實有收到管委會主委反應，稱12日晚間有疾管署將疑似確診個案帶走，才得知有疑似確診者。

管委會13日貼出公告，指71歲男性住戶曾參加5月4日獅子會在新莊晶華亭餐廳辦理的聚會，12日採檢後呈陽性，當晚被救護車送醫治療。提醒出入社區的住戶、訪客、工作人員須配戴口罩，配合量體溫消毒，並勤洗手，若有相關症狀立即就醫。

該公告一公布在網上引起住戶和附近居民恐慌。據了解，有管委會人士抱怨指，接獲通報當天有立即聯繫區長、衛生局，但因地方都未收到中央通知確診個案，因此無法立刻消毒，只好自掏腰包先行處理。

當地里長受訪時表示，管委會主委13日有來告知，稱疾管署12日晚間有將住戶帶走隔離治療，才發現社區有疑似個案，同時有通知區長和議員，由於13日土城就已展開全區大消毒，因此目前周圍都以清消完畢。

新北市衛生局表示，如果接獲中央通報個案，就會立即啟動疫調，針對相關接觸者採檢，同時通知環保局消毒，而個案疫情資訊以中央疫情指揮中心公布為準。

(中時 )