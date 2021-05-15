B E A S T B R O O K 😤😤😤#WizCavs | @russwest44 pic.twitter.com/3CGPfEZVam — Washington Wizards (@WashWizards) May 15, 2021

誰能想像巫師能從本季17勝32敗頹勢，變成搶到附加賽門票的球隊，反正有「忍者龜」韋斯布魯克就搞定一切了！韋斯布魯克15日拿下21分、17助攻與12助攻的本季第37次大三元，帶領巫師120比105擊潰騎士，附加賽門票終於到手。

巫師目前33勝38敗，雖然仍居東區第10，卻跟同拿33勝37敗、並列東區第8的溜馬與黃蜂之間勝差只有1場，巫師還有機會竄升東區第8，變成跟西區第7塞爾提克爭搶季後賽門票，畢竟巫師最後1場例行賽的對手，剛好就是黃蜂。

儘管今天少了當家射手畢爾助陣，有了韋斯布魯克穿針引線，巫師全隊仍有7人得分上雙，貝坦斯貢獻全隊次高17分，八村壘與羅賓羅培茲各有14分，加福德與吉爾各有12分，艾許史密斯11分，接下來就看畢爾是否會打最終例行賽。

反觀早已無緣季後賽或附加賽的騎士，今天幾乎全看先發五人表演，也只有先發五人得分上雙，得分最高的是塞克斯頓26分，賈瑞特艾倫18分、14籃板，歐科洛17分，歐斯曼16分，狄恩韋德12分、9籃板，最後一場例行賽將到紐約客場遭遇籃網。

(中時 )