國民黨立委李貴敏質詢影片

高雄興達電廠13日4部機組跳電，台電緊急進行分區輪流限電，影響1010萬戶次，外界將矛頭指向總統蔡英文「不缺電」承諾跳票。國民黨立委李貴敏指出，經濟部次長曾文生與台電董事長楊偉甫曾在質詢期間，斬釘截鐵的說台灣沒有缺電問題，卻立刻被全台大停電打臉；而向來愛吹噓「有政府，會做事」的行政院院長蘇貞昌，此時更只想用一句道歉了事，她發起「協尋行政院長」活動，要全民逼蘇出來好好負責。

李貴敏昨日（14）在臉書發起「協尋行政院長」活動，文章指出，無預警的大停電，又一次掀開台灣基礎建設落後與缺水缺電的真相。尤其看到民進黨黨政要員與側翼、網軍硬是想把黑的說成白的，辯稱不是缺電而是電網事故，更讓人覺得，這樣的話術把戲到底想玩多久？對一般民眾來說，停電就是缺電，備載容量不足碰上脆弱的供電系統，數百萬戶大停電，生活大亂，一句道歉就想了了嗎？平常很愛吹噓「有政府、會做事」的蘇貞昌去哪兒了？缺水、缺電、缺疫苗，行政院長還不出來面對這個讓人難堪的真相嗎？

李貴敏表示，電力系統愈來愈脆弱已是不爭的事實，缺電更是明擺在眼前的問題，但蘇貞昌團隊的官員就是死鴨子嘴硬，不久前，經濟部次長曾文生及台電董事長楊偉甫更在立法院答詢時，斬釘截鐵的説台灣沒有缺電問題，卻立刻被全台大停電打臉。李強調，今天官員被打臉事小，掩蓋問題、漠視問題、不解決問題才是我們真正的心頭大患。

不僅如此，李貴敏質疑，國際媒體已經不只一次報導，台灣基礎建設的落後程度讓人匪夷所思，鐵路到水利、交通道電力供應，與耀眼的高科技產業宛如兩個世界，形成嚴重的對比。「這難道也是執政團隊所說的假訊息？」

對此，李貴敏抨擊，一個興達電廠部分機組故障，就能全台大停電？這就算供電充足、系統穩定嗎？民進黨說好的「不缺電」在哪呢？「裝置容量」被當作掩飾失責，為民進黨神主牌護航的話術，殊不知梗圖做再多，終究不能用愛發電，電力缺口的實質問題，當然不能靠話術解決。

(中時新聞網)