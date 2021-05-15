南投縣名間鄉公所垃圾衛生掩埋場12日發生火災，上午配合挖土機開挖灑水降溫，由清潔隊繼續處理善後中。（南投縣消防局提供）

全省各地水情嚴峻，南投縣名間鄉公所垃圾衛生掩埋場12日發生火災。南投縣消防局15日指出，經動員各地消防車及警義消展開滅火總動員，歷經3天的搶救，上午已熄滅90％，其餘10％面積仍有局部高溫；持續配合挖土機開挖灑水降溫，陸續交由清潔隊繼續處理善後中。

南投縣消防局表示，名間鄉公所垃圾衛生掩埋場，於5月12日上午10時57分突然發生無名火；消防局獲報後，立即出動警消19人、役男1人、義消40人，和出動消防車10輛、指揮車1輛，並出動直昇機投水16次等，展開滅火總動員，火勢於12日深夜23時16分獲得控制。

消防局指出，13日再動員警消25人、義消22人及出動消防車6輛，前往垃圾衛生掩埋場持續滅火，因天氣悶熱火勢悶燒；今天上午8時再出動警消9人、義消5人及消防車6輛等，前往現場搶救。截至上午90％已熄滅，其餘10％面積仍有局部高溫，持續配合挖土機開挖灑水降溫中。

消防局強調，今天名間鄉公所垃圾衛生掩埋場火災逐漸縮小規模，陸續交由清潔隊繼續處理，燃燒面積粗估約2公頃；發生垃圾衛生掩埋場的火災原因？正由火調人員調查處理中。

(中時 )