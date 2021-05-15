本土確診延燒 蘇貞昌親自主持臨時記者會說明 09:552021/05/15 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土確診案例延燒，外界關注防疫是否升級。行政院今上午臨時通知，將在10時45分舉行臨時記者會，由行政院長蘇貞昌親自主持，率領行政院發言人羅秉成、指揮官陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花。 陳時中一句話說溜嘴嚇壞國人 藍委驚：還能繼續指揮嗎？ 德媒揭露：一件事讓台灣疫情現原形 「防疫優等生」金身恐破 台灣疫情嚇跑外國人？桃園機場現況曝真相 旅客大喊「一言難盡」 (中時 ) #延燒 #主持 #本土確診 #蘇貞昌 #記者會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獅子會父謊報女兒在國外念書 女兒卻在高雄確診 侯友宜：重罰30萬 11:052021/05/15 生活 有員工確診 富邦金證實有發溝通信 15:592021/05/15 財經 國中會考今天登場 教育部深夜證實：確診考生不只1人 00:212021/05/15 生活 本土確診大破口 新增16例與茶藝館有關 04:102021/05/15 焦點要聞 案1229女兒確診 獅子會群聚燒到高雄 04:102021/05/15 焦點要聞 確診獅子王去過內壢郵局 工會籲停止正常營業 11:482021/05/15 生活 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 15:362021/05/15 生活 柯文哲主持北市防疫記者會 首度採線上直播 14:392021/05/15 政治 本土確診病例大增 朱立倫籲政府應公告企業分流、遠距上班機制 15:462021/05/15 政治 本土確診爆增29例 歐陽靖舉日本現狀曝「台灣防疫有成」 10:302021/05/15 娛樂 2大戰犯慘遭停電打臉 藍委發起「協尋行政院長」活動 10:152021/05/15 政治 疫情升溫 江啟臣籲指揮中心即時發布確診訊息 15:402021/05/15 政治 不升級 蘇喊話 未來2周要阻斷傳播鏈 04:102021/05/15 焦點要聞 政治熱門新聞 六都市長最新輿情民調出爐 這大咖靠兩政策贏侯友宜 - 政治 【三級警戒】暴增180確診 游淑慧點名這2人造成台灣防疫破口 - 政治 陳柏惟罷免案會過嗎 最新「民調」給出4字 - 政治 當年拜票突抬頭看到一些姑娘化濃妝 沈富雄恍然大悟 - 政治 蔡政府稱不缺電 最新民調結果好驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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