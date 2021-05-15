本土確診案例延燒，外界關注防疫是否升級。行政院今上午臨時通知，將在10時45分舉行臨時記者會，由行政院長蘇貞昌親自主持，率領行政院發言人羅秉成、指揮官陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花。

(中時 )