本土確診案例延燒，外界關注防疫是否升級。行政院今上午臨時通知，將在10時45分舉行臨時記者會，由行政院長蘇貞昌親自主持，率領行政院發言人羅秉成、指揮官陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花。

陳時中一句話說溜嘴嚇壞國人 藍委驚：還能繼續指揮嗎？
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(中時 )

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