據《星條旗報》14日報導，隨著俄國加強在地中海的軍事活動，而中國大陸作為金融利害關係人，在歐洲各個港口的影響力也不斷擴張，讓鞏固地中海東部的地位，成為美方念茲在茲者。希臘國防部長帕納裘托普羅斯（Nikos Panagiotopoulos）證實，該國與美國將於2021年夏天更新雙邊安全協議，好讓華府能擴大區域軍事行動。由於希臘與土耳其有地中海能源爭議，美希關係緊密不免讓外界懷疑美國是否要拋棄安卡拉，另結新歡。

帕納裘托普羅斯在出席華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)線上會議時表示，希臘與美國的軍事關係正處於歷史最高峰，而兩國相互防禦合作協議也正在修訂中，預計可在2個月內完成。他強調，這項協議讓美軍擴大在希臘的作戰行動。目前希臘與美國已在數個地點進行軍事合作，而協議修訂後將會加強此一態勢。

《星條旗報》分析，帕納裘托普羅斯的言論反映出華府渴望鞏固在地中海地位的企圖。事實上，俄國黑海艦隊日前才在地中海軍演，而中國大陸的一帶一路政策更瞄準歐洲各港口樞紐。帕納裘托普羅斯認為，北京每項行動都「非常有方法、有耐心，且有系統地擴大在該區域的戰略地位。

因此，過去3年以來，美國逐漸擴大並加強在希臘多個基地的作戰行動。2020年10月，美國海軍「伍迪號」(Hershel“ Woody”Williams)抵達希臘克里特島的新母港索達灣海軍基地。這不但是40年來首次有美國船艦現身於此，更加強東地中海區的美軍力量。

報導指出，自1969年以來，索達灣一直扮演後勤樞紐，為包含航艦在內的船隻提供各種服務。除索達灣外，華府還在希臘中部城市拉里薩(Larissa)、北部亞歷山德魯波利(Alexandroupoli)派出MQ-9無人機，而這些港口都對美軍在歐洲輪調扮演重要角色。

美國與希臘的合作更反映出北約同盟關係的微妙改變。就在美土關係緊張之際，華府開始對希臘頻送秋波；但是土耳其與希臘在東地中海能源權利卻存在著激烈爭執。部分戰略學者更建議，如果華府與安卡拉關係進一步惡化，可選擇希臘基地替代土耳其南部印吉利克空軍基地。

不過，這樣的想法被五角大廈否定。日前五角大廈發言人康貝爾（Thomas Campbell）中校表態，美國「沒有結束立足印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base）的計畫」。甚至，美軍的飛彈防禦雷達還部署在土國庫列奇克(Kuerecik)基地。

(中時新聞網)