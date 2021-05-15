疫情持續發燒，新北市已於13日公告關閉KTV等八大特殊娛樂業、網咖、電子遊戲場、公有文化場館、圖書館、活動中心及國民運動中心等，避免疫情持續蔓延。

防堵疫情擴散，林口警強力稽查八大行業落實停業。(蘇育宣翻攝)

為此林口警分局自13日起連續兩天編排勤務，針對轄區內八大特殊娛樂營業場所，實施全面清查是否暫停營業，經查計有卡啦OK店及小吃部13家、網咖4家、KTV1家，共18家營業場所皆無營業行為。

林口分局也呼籲民眾當下疫情嚴峻，防疫視同作戰，大家應配合政府全力防堵疫情擴散，落實勤洗手、戴口罩並遵守「社交距離」的規定，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所。

因近期疫情大爆發，新北、北市等縣市先後宣布關閉公有場館及十大類行業，警政署長陳家欽14日已通令各縣市警察局，即刻整備警力，全力協助縣市政府執行稽查、臨檢；如發現有違反第二級警戒規定者，轉由縣市政府裁罰，並強化查察次數，必要時報告縣市首長予以暫停營業。

警政署表示，警察是第一線執勤的公務員，且肩負警戒、疫情調查等繁重任務，陳家欽特別提醒內、外勤同仁，無論公務勤務或私人活動，務必落實防疫措施，且叮囑各單位主官(管)務必提供執勤員警必要與足夠的防護裝備，且於執勤過程應提高警覺、不容鬆懈。

(中時新聞網)