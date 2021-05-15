看來沃爾待在火箭的時間已經進入倒數計時！根據《ESPN》資深記者麥克馬洪15日爆料，季前跟韋斯布魯克互換東家的沃爾，跟火箭買斷合約僅剩時間早晚問題，「沃爾的合約還剩9200萬美元很難處理，但剩下4700萬美元就不一樣了。」

相較於韋斯布魯克本季風光成為史上拿到大三元次數最多球星，更帶領巫師拿到附加賽門票，沃爾本季傷痛頻傳，場上表現也不穩定，甚至還跟火箭隊友在場邊爆發口角衝突，隨著火箭戰績排在聯盟墊底，沃爾留在火箭的時間自然不多了。

麥克馬洪的前同事霍林格也認同這種說法，「沃爾目前合理的年薪應該只有1000萬美元上下，假如他想要嘗試自由市場水溫，大概只會拿到兩年2000萬美元的報價，火箭雖想交易沃爾，可惜沃爾身價大跌，如今只剩買斷這條路可以走了。」

只是隨著哈登跳槽籃網，火箭本季狀況確實很多，除了沃爾根本不符身價的表現，伍德、艾瑞克戈登、布雷德利等人也都陷入傷痛危機，反而是包含凱文波特、小肯亞馬丁、阿莫尼布魯克斯、凱利湯瑪斯等新兵打出不錯表現，看來真的需要打掉重練！

(中時 )