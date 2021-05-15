「史上最偉大的5位湖人成員」名單果然頗有爭議，被湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)漏掉的傳奇球星與管理者威斯特(Jerry West)相當不滿。現年82歲的威斯特近日在播客節目說：「我看到珍妮巴斯那天的發言，最重要的5個湖人成員，那是我此生最被冒犯的一次。我在湖人非常久，擁有巨大的成功。有點好奇如果沒有我，他們還能那麼成功嗎？」

珍妮巴斯的5個人選：布萊恩(Kobe Bryant)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、詹姆斯(LeBron James)、魔術強生(Earvin Johnson)、菲爾傑克生(Phil Jackson)。

當時就有不少球迷替威斯特抱不平，威斯特球員生涯14季都效力湖人(1960-74)，退休後轉任總教練、總管。威斯特在那期間兩度建立湖人王朝，包括1980年代以賈霸、魔術強生為首的5次總冠軍，以及千禧年布萊恩、歐尼爾(Shaquille O'Neal)聯手締造的3連霸。

威斯特說：「就算我不居功，至少我在湖人的時候，我也算是個福將吧。我知道後來他們垮掉的時候，許多年的情況都很不好。」威斯特後來前往灰熊擔任總管，2004年獲選年度最佳管理者。2011年威斯特轉任勇士執行董事，2015年開啟了偉大的勇士王朝。

「禪師」菲爾傑克生是有名的冠軍教頭，曾是珍妮巴斯的未婚夫，再說他的確戰功彪炳，進入這張名單也可以理解。主要引起爭議的是詹姆斯，他只在湖人很短的時間，雖然摘下1座總冠軍，但他能擠掉3冠MVP歐尼爾、王朝建立者威斯特，令球迷有些錯愕。有網友表示：「如果湖人不要威斯特沒關係，我們勇士很樂意把他排進隊史前5。」

(中時新聞網)