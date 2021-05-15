新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲昨（14）日宣布從今日上午8時開始，所有八大、電子遊戲業、網咖共十大行業，暫停營業到6月8日，防堵疫情爆發。台北市警大安分局昨日晚間起，針對轄區酒店進行擴大臨檢，並對業者進行勸導，只見酒店內小姐各個身著火辣短裙，露出雪白大腿排排站接受身分檢查，無奈接受身分檢查。

中央疫情指揮中心，昨日公布新增本土29例確診個案，其中16例與萬華相關，對此，台北市長柯文哲立即宣布，自今日起，台北市公有場所，八大類行業、電子遊戲業、網咖等場所，同步發布停業通知。

北市東區酒店暫停營業前最後一夜，酒店小姐露雪白大腿排排站受檢。(戴志揚翻攝)

針對疫情，大安警分局也規劃專案勤務，並對轄區內的大型酒店加強臨檢、宣導，昨日晚間前往稽查，一一核對酒店小姐及客人身分資料，清查各樓層的包廂，落實防疫機制，杜絕防疫破口。雖然酒店小姐戴著口罩輪流受檢，但眼看這一波疫情來襲，酒店將暫停營業到6月8號，如疫情嚴重，恐怕還會繼續停業，憂心生計受影響，不知何時恢復正常上班，小姐們各個神情無奈。

(中時新聞網)