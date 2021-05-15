台灣疫情升溫，近日升至為第二級警戒後，昨（14日）更一口氣爆增29位本土病例，讓全台灣民眾人心惶惶，不過作家歐陽靖表示：「現在全世界能因為日增十幾位本土案例，就恐慌成這樣的…大概也只有台灣、澳洲這些防疫有成的國家了」，仍舊肯定台灣防疫有成。

歐陽靖表示去年的今天，日本新冠肺炎確診人數約1萬5千人，每日新增病例數不到100人，隨著東京奧運延期、志村健染疫身故，讓日本民眾人人自危，為了避免群聚及擔憂接觸感染，不僅不敢叫外送，甚至只能在家用視訊軟體聯繫感情，但事隔一年之後，日本新冠肺炎確診人數暴增到66萬人，每日新增病例數為3000-7000人，即使緊急事態宣布延長，卻不見民眾加強防疫，反而是四處群聚飲酒、到人多的地方逛街遊玩。

歐陽靖臉書全文。（圖／歐陽靖・裏東京生存記臉書）

這讓她好奇詢問日本的朋友：「這麼嚴重，怎麼反而不緊張了？」沒想到竟得到「日子還是要過啊」的答案，這讓歐陽靖感嘆要是當初留在日本，一定也會變成防疫疲乏，面對未知危險只求盡人事聽天命，並說服自己：「其實好像也沒那麼嚴重？因為日子還是要過。」接著不忘讚美台灣防疫做得很棒，畢竟「全世界能因為日增十幾位本土案例，就恐慌成這樣的⋯大概也只有台灣、澳洲這些防疫有成的國家了。」

對於台灣確診病例爆增，導致政府飽受民眾批評，歐陽靖表示呼籲應該少一些謾罵，並保持警戒的情緒，下載好『台灣社交距離』APP，更要做到戴口罩、勤洗手的動作，相信一定可以再次渡過難關。

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(中時新聞網)