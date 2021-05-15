中市4男夜店打架沒戴罩 值勤警憂染疫

台中市今天凌晨3時許，南屯區知名夜店「X-CUBE」發生酒客肢體衝突，23歲郭男在店內與20歲廖男、21歲魏男因細故發生推擠糾紛，廖的友人余男出面勸架引發打架事件，4人被店裡趕出來不但都沒帶口罩，還口沫橫飛互罵，讓到場處理的警方及救護人員無異於置身在疫情風險中，但仍立即先將臉部擦傷的郭男送醫。
台中市第四警分局接獲通報後，緊急調派9名員警到場處理，在防疫期間，員警辦案都配戴口罩，但涉案4人已被趕出店外，不但都沒戴口罩，還怒氣衝天、口沫橫飛互罵。
警方追查，4人在店內消費因細故發生「二打一」的糾紛，而遭店內保全人員趕出來。警方表示，警方到場時，因4人均已在店外，已向店家調取店內監視器影像追查打架現場及過程，進一步釐清案情。
警方表示，受傷的郭男不提告，但警方仍《刑法》聚眾鬥毆罪、《社會秩序維護法》的妨害安寧秩序等罪嫌移送法辦，並進一步追查，業者若有違反防疫規定或不落實者，將一併移送主管機關開罰。
(中時 )
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