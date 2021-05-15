國內COVID-19疫情嚴峻，台中市政府今（15）日上午針對三級警戒預作兵棋推演，全面戒備防堵疫情擴散，市長盧秀燕在會中同步宣布，台中市自即日起實施「三大措施」，其11大場所暫停營業、11處夜市暫停營業、宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放，原則實施至6月8日止，並視疫情發展滾動調整。

有關三大措施，盧市長表示，第一，11大場所即日起暫停營業。台中市轄內視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業，自即日起暫停營業，原則實施至110年6月8日止，再視疫情發展滾動調整。

第二，11處夜市即日起暫停營業。台中市管轄11處夜市自即日起至110年6月8日暫停營業，再視疫情發展滾動調整復業日期。11處夜市包括：西屯區逢甲觀光夜市、大甲區大甲蔣公路觀光夜市、中區中華路觀光夜市、北屯區昌平夜市、南區忠孝路觀光夜市、太平區長億夜市、東區旱溪夜市、北屯區太原觀光夜市、南區大慶夜市、清水區清水五權夜市 北屯區捷運夜市。

第三，宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放。台中市境內宗教場所即日起至110年6月8日「暫停團體活動」（例如集體法會、進香遶境等活動），且周邊兩公里內進行交通管制，「禁止宗教活動之大型遊覽車進入及停放」（非屬宗教活動遊覽車經主管機關核准者不在此限），再視疫情發展滾動調整恢復日期。

盧秀燕今（15）日上午針對疫情三級警戒「預作兵推」，防堵疫情擴散，確保台中市民健康，盧秀燕也在會中同步宣布，台中市自即日起，包含11大場所暫停營業、11處夜市暫停營業、宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放，原則實施至6月8日止。(圖:台中市政府提供)

由於國內疫情嚴峻，盧市長今日召開「因應COVID-19疫情嚴峻兵棋推演會議」，召集市府一級主管、防疫中心代表、軍方民防等單位，分為3階段、17項議題進行演練，3階段分別為「擴大管制第一期」、「擴大管制第二期」及「擴大管制復原期」等情境，制定各局處因應措施，確保物資整備供給與應對，希望讓台中在疫情防堵與處理上更有準備，也讓市民安心。

今天兵棋推演會議中，台中捷運公司也提出因應措施，在「擴大管制第一期」，如遇中央政策宣布禁止外出等模擬情境，捷運將配合交通局實施相關防疫措施，包括一般民眾禁制搭乘大眾運輸、適度調整營運班距、僅提供必要工作人員進入車站搭乘等。而在「擴大管制復原期」，捷運則會進行全線車站及全車隊車廂消毒，在服務人力調配、系統軌道設備檢視、車站服務設備檢視整備完成後，恢復正常營運班距。

市府表示，期望透過兵棋推演，預先研商各階段防疫作為，加嚴加密防堵疫情擴散。此外，經盤點，台中現有20家急救責任醫院，其中6家為重度級專責收治重症患者，12家為一般級及中度級專責輕症篩檢與收治醫院。另台中也推出「安心旅宿」，截至今年已有281家通過審查，共提供15,640間客房，可供居家檢疫或隔離者家屬及一般旅客入住，減少共居者感染風險。

(中時新聞網)