女星小S（徐熙娣）是演藝圈著名的辣媽代表，育有3個寶貝女兒的她，也不吝嗇和網友分享親子生活，小Ｓ今（15日）凌晨則在網上分享，15歲大女兒Elly完成騎車環島11天，不過Elly的膚色不但沒曬黑，反而還更白，讓小S也不禁驚呼：「我有點不懂她用了什麼」。

小S在母親節時就發文透露，大女兒跟學校去騎車環島，今年則由2個女兒和老公幫她慶祝母親節，隨著Elly完成騎車環島11天的旅程，小S也曬出母女合照，她驕傲說：「中途她一直跟我說好累想回家！我一點都沒心軟，因為我知道，人生就是關關難過關關過！」

看著Elly平安歸來，小S大讚女兒一樣健美，不過Elly的膚色不但沒曬黑，反而還更白，小S還以為女兒化粉底，驚呼：「我有點不懂她用了什麼」，無論如何，都無損小S對女兒的驕傲與愛「反正她還是那個愛撒嬌的女孩！但她心裡的堅強，我們要慢慢感受！我真的好以她為榮！她騎完全程！」思念女兒的小S原本要和Elly一起睡覺，但Elly實在太睏了，小S出一點聲音就被女兒念，最後她乾脆出來，讓女兒睡個過癮。

小S不只是綜藝天后，保養有術她，還是著名的辣媽代表。（圖／本報系資料照片）

網友紛紛大讚Elly騎車環島11天實在不簡單，還釣出小S回應，表示雖然Elly每天都打電話抱怨、撒嬌，但她沒有一天放棄「同學都好棒，受傷了也不哭鬧，就冷靜的參加完全程！有時我們都太小看孩子了！」

(中時新聞網)