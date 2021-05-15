中興大學惠蓀林場山林大火 林場5／14-5／16日休園

中興大學蓀林場九仙溪林道13日發生重大山林火災。南投縣消防局15日指出，火場為第一、第二林班地針闊葉樹混淆林，面積各5公頃共計10公頃；火場範圍在惠蓀林場內北至青蛙石；西側為梨園山莊、平台區林道；南至關刀山林道；東至北港溪等，火勢已控制中。林場5／14-516日休園，預訂住宿用餐的遊客都可全額退費。

全省水情嚴峻加上天乾物燥、山林火災頻傳。南投縣仁愛鄉的中興大學惠蓀林場，13日中午發生山林火警，地點在平台區林道約1公里的杜鵑林區；天乾物燥加上風勢助長，燃燒點又多在稜線上造成灌救不易。14日由花蓮空勤總隊出動直升機支援滅火，直到昨天中午火勢已控制，仍有高溫冒煙情況，南投消防局和林場人員待命監控中。

南投縣消防局表示，目前現場指揮官為興大實驗林管理處長盧崑宗，包含中興實驗林管處10人、惠蓀林場38人、新化林場4人、東勢林場3人；新竹處竹東站7人、大湖站7人、南投處台中站10人、水里站6人、丹大站7人、東勢處麗陽站5人、雙崎1隊5人、雙崎2隊5人；消防仁愛分隊2人1消防車、陸航特4人、空勤總隊6人，現場投入救災滅火總人數計119人。

(中時 )