台南市警察局16個分局動員近600名警力，14日晚間在235家場所，共計查獲51件違規。（警方提供／張毓翎台南傳真）

近期本土確診案例激增，對於八大行業是否落實實聯制登記，台南市政府派員加強稽查，凡未遵守防疫規定店家應予以重罰，台南市警察局16個分局動員近600名警力，14日晚間在235家場所，共計查獲51件違規，約2成業者未落實實聯制，皆依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰。

北部遊藝場、茶藝館、醫院接連發生確診染疫案例，確診者足跡也曾到過高雄及嘉義等南部縣市，為了避免此類場所成為防疫破口，台南市警察局針對轄內235家夜店、網咖、電子遊戲場、小吃部、複合式釣蝦場、按摩養生館等易近距離接觸之場所，規劃擴大臨檢併實聯制稽查勤務。

南市警局表示，昨日晚間在新營分局轄區查獲2件、麻豆8件、佳里4件、學甲3件、善化4件、新化5件、歸仁4件、玉井1件、永康3件、一分局2件、二分局5件、三分局4件、四分局1件、五分局2件、六分局3件。

警方對於未能配合中央流行疫情指揮中心防疫指引實聯制之的業者，均依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰；衛生局也將依《傳染病防治法》對違規業者開罰3000至1萬5000元罰鍰。

(中時 )