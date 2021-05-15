宜蘭考區的考場休息室，每一名學生座位之間都放置了防疫隔板。（宜蘭縣政府教育處提供／胡健森宜蘭傳真）

在嚴峻的疫情籠罩下，國中教育會考仍在今（15）日如期舉行，宜蘭考區共有4186名考生，考試狀況良好，並沒有突然出現發燒等症狀而臨時轉移到特殊試場甚至無法應試的情形。

國中會考宜蘭考區今天到考人數為4147人，有39人缺考，另外考前因個別特殊疾病申請在獨立考場應試的考生有2人，宜中、羅東高工考場各1人，另外因新冠肺炎疫情列入自主健康管理的考生有9人，其中羅高有6人、宜商有3人，但並沒有出現新冠肺炎疫情症狀的考生。

(中時 )