疫情嚴峻 國中會考如期登場 宜蘭平安無突發狀況 10:542021/05/15 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 考生依規定戴上口罩專心應試。（宜蘭縣政府教育處提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭考區的考場休息室，每一名學生座位之間都放置了防疫隔板。（宜蘭縣政府教育處提供／胡健森宜蘭傳真） 在嚴峻的疫情籠罩下，國中教育會考仍在今（15）日如期舉行，宜蘭考區共有4186名考生，考試狀況良好，並沒有突然出現發燒等症狀而臨時轉移到特殊試場甚至無法應試的情形。 國中會考宜蘭考區今天到考人數為4147人，有39人缺考，另外考前因個別特殊疾病申請在獨立考場應試的考生有2人，宜中、羅東高工考場各1人，另外因新冠肺炎疫情列入自主健康管理的考生有9人，其中羅高有6人、宜商有3人，但並沒有出現新冠肺炎疫情症狀的考生。 國中會考數學科 考題貼近時事 南投國中會考落實防疫 7所高中職讓學區免試入學 (中時 ) #宜蘭 #考生 #國中會考 #考區 #41 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭文燦視察會考 桃園3考生疫情影響無法應試 11:382021/05/15 生活 國中會考首日 台東1考生啟用1間二類備用試場 12:232021/05/15 生活 國中會考中投考區 6考生發燒啟用備用試場 12:372021/05/15 生活 國中會考台中考區傳6考生發燒 換備用試場繼續考 12:102021/05/15 生活 疫情升溫憂搶物資 台酒調兩廠生產防疫酒精 12:032021/05/15 財經 國中會考社會科 考生：整體偏難地理圖表多 11:142021/05/15 生活 板橋1國中生確診 38同學得隔離 04:102021/05/15 焦點要聞 竹竹苗會考首日2人因採檢無法應試 另有2人違規 12:102021/05/15 生活 台灣疫情大爆發 蕭美琴：積極與美藥廠連繫 爭取莫德納疫苗6月如期交貨 09:122021/05/15 政治 國中會考今天登場 教育部深夜證實：確診考生不只1人 00:212021/05/15 生活 北市考區5名考生發燒 啟用第二類備用試場 12:042021/05/15 生活 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 中市本土零確診破蛋？出現1例確診者 衛生局下午3：10急開記者會 - 生活 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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