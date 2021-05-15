台中市西屯區一間婦產科附設產後護理之家的護理師，對著出生僅28天的男嬰左摔右打、暴力相向，導致顱骨骨裂且腦內出血，緊急送醫治療後生命跡象穩定，施暴者被羈押禁見。據了解，該名護理師聲稱，並非施暴，她不是故意，只是太累了。

回顧案情，台中市議員林祈烽等人14日緊急質詢，指位於西屯區的婦產科附設產後護理之家，一名曾姓護理師上大夜班時竟將男嬰拋摔至高度約50公分的工作檯上，還對男嬰巴頭、像戳皮球般的戳頭虐待，直到日班護理人員發現嬰兒有異狀，全案才爆發。

警方獲報後立即介入調查，指出受虐男嬰4月14日在該婦產科診所出生後，轉至樓上的護理之家接受照顧，5月11日晚間遭施虐受傷。而該名涉嫌虐嬰的曾姓理師則否認涉案，供稱「不是故意」，辯稱是因為太累了。

中市社會局表示，男嬰目前在小兒加護病房治療，檢警已啟動重大兒虐案調查，初判護理師涉嫌違反兒少權法第49條，因兒虐程度嚴重，且嬰幼兒在出生1個月內受虐，將加重處罰護理師30萬，現已被法院裁定羈押禁見，而社工也會持續追蹤醫療處置並關懷家庭。

台中市衛生局認為，該機構應負督導之責，己涉違反護理人員法第19條之規定，依同法第33條處6000元以上3萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，處1個月以上1年以下之停業處分。

台中市衛生局指出，該名曾姓護理師行為部分，個人涉及刑事責任，將待檢調偵辦結果後，依據護理人員法第35條於業務上有違法或不正當行為者，處1個月以上1年以下之停業處分。

(中時新聞網)