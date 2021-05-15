行政院長蘇貞昌今表示，昨天一天就有逾180人確診，全都是本土病例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中緊接著宣布，5月15日至5月28日，新北市、台北市防疫警戒將升至第三級！
陳時中並宣布，原來疫調防堵已不足，必須進入到社區防疫，全國防疫有幾個措施：休閒娛樂場所關閉、全面停止進香團及遶境活動、中小學校園不對外開放、社團活動不准辦理。
有關餐飲的限制，陳時中表示，為維持維生必要性，餐廳仍可營業，但必須全面實施實聯制；也可透過外送方式。陳時中強調，目前未達封城階段，只是升級後一定會降低人之間的流動。
第三級警戒中，規定室內限制5人以上聚會，陳時中說，這部分是指家庭或社交上的聚會，上班、上課不在範圍內，但相關防疫措施都要做好。
陳時中強調，病毒無所不在，很難用模式做預測，去質疑誰做得早或做得晚，必須隨時因應疫調發展，做滾動式調整。在宣布警戒升級前，他也和新北市長侯友宜、台北市長柯文哲連繫。
至於災情最嚴重的萬華，會不會演變成封區？陳時中沒有把話說死，只說視疫情發展而定。他呼籲人的移動若非必要，最好不要進行。
針對疫情警戒第三級，中央流行疫情指揮中心明訂3大防疫措施：
1. 外出時全程戴口罩。
2. 停止室內5人以上、室外10人以上聚會。
3. 僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。
(中時新聞網)
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