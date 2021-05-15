面對疫情升溫，台中市長盧秀燕市長今宣布台中防疫三大措施，同時宣布台中市自即日起實施「三大措施」，包含11大場所暫停營業、11處夜市暫停營業、宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放，原則實施至6月8日止，並視疫情發展滾動調整。

台中市推三大防疫措施。(圖:台中市政府提供)

第一，11大場所即日起暫停營業。台中市轄內視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業，自即日起暫停營業，原則實施至110年6月8日止，再視疫情發展滾動調整。

第二，11處夜市即日起暫停營業。台中市管轄11處夜市自即日起至110年6月8日暫停營業，再視疫情發展滾動調整復業日期。11處夜市包括：西屯區逢甲觀光夜市、大甲區大甲蔣公路觀光夜市、中區中華路觀光夜市、北屯區昌平夜市、南區忠孝路觀光夜市、太平區長億夜市、東區旱溪夜市、北屯區太原觀光夜市、南區大慶夜市、清水區清水五權夜市 北屯區捷運夜市。

第三，宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放。台中市境內宗教場所即日起至110年6月8日「暫停團體活動」（例如集體法會、進香遶境等活動），且周邊兩公里內進行交通管制，「禁止宗教活動之大型遊覽車進入及停放」（非屬宗教活動遊覽車經主管機關核准者不在此限），再視疫情發展滾動調整恢復日期。

台中市全面啟動實行最新三大防疫措施。(圖:台中市政府提供)

台中市政府今日召開「因應COVID-19疫情嚴峻兵棋推演會議」，由市長盧秀燕親自主持，召集市府一級主管、防疫中心代表、軍方民防等單位，就疫情各階段模擬演練，共推演3階段、17項狀況，透過內部會議推演，制定各局處因應SOP，讓台中在疫情防堵與處理更有準備，也讓台中市民安心。

(中時新聞網)