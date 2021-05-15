華航機師染疫風暴延燒，釀成社區感染防疫大破口，民進黨立委范雲被爆出曾召開該機師協調會，討論放寬航空機組員防疫措施，遭批是此波防疫破口的「元凶」，也出現要罷免她的聲音，但因范雲屬不分區立委，不適用選罷法之罷免規定，此事引發網友熱議，好奇若范雲是區域立委，是否會被罷免。

華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，釀防疫嚴重破口，范雲遭指是「元凶」，因為她上個月曾召開協調會，討論放寬航空機組員防疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。對此，范雲13日強調，自己只是反映民意，否認施壓，14日又在自己臉書的留言中分享一篇支持自己論點的文章，並留言「感謝有人仗義執言」，再度點燃網友怒火。

而也有聲音要罷免范雲，但因她是不分區立委，根據選罷法規定，「全國不分區、僑居國外國民選舉之當選人，不適用罷免之規定」，因此PTT有網友好奇，若范雲是區域立委，會被罷免嗎？

該網友指出，假設范雲2020年立委選舉是投入某區區域立委，並且順利選上 ，現如果因不滿她3+11造成防疫破口，開始對她發動罷免，有機會罷免成功嗎？

此事引發網友論戰，有人認為一定可以罷免掉，如果她是大安區選上，只要有人發動必罷免無疑，「范雲真的該下台，糟糕透頂」「3+11根本代表作」，也有人說，如果是區域立委，她根本選不上。

另有人認為范雲不會被罷免，「台灣覺青意識形態太強了」「我認為不會成功」「沒有如果，現實是她厚著臉皮撐著，沒人奈她何，只能把這筆帳算民進黨頭上，不分區立委執行黨意」。

(中時新聞網)