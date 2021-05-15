新冠肺炎疫情升溫，行政院長蘇貞昌15日指昨天新增確診個案超過180例，台北市長柯文哲表示，因應疫情變化，北市即刻起正式啟動「第3階段防疫計畫」，管控將再升級，請市民朋友做好準備。

目前柯文哲正召集北市全市有負壓隔離病房的醫院院長，召開醫療應變小組，相關細節，下午2時統一記者會說明。

(中時 )