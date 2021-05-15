【三級警戒】本土病例大爆發 北市啟動第3階段防疫 11:012021/05/15 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市政府勞動局在萬華的附屬機關實施異地辦公。（台北市勞動局提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情升溫，行政院長蘇貞昌15日指昨天新增確診個案超過180例，台北市長柯文哲表示，因應疫情變化，北市即刻起正式啟動「第3階段防疫計畫」，管控將再升級，請市民朋友做好準備。 目前柯文哲正召集北市全市有負壓隔離病房的醫院院長，召開醫療應變小組，相關細節，下午2時統一記者會說明。 百貨量販超市 實聯制堵破口 疫情多頭燒 三級警戒更近了 (中時 ) #北市 #第3階段防疫 #本土病例 #爆發 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠肺炎疫情嚴峻 南投內轆慶福寺停辦大會香 08:212021/05/15 生活 5／15財報大限到 3招挖下一波黑馬股 08:462021/05/15 財經 本土法人 持續力挺陽明 鄭貞茂：明年一定配發股利 04:102021/05/15 財經要聞 疫情升溫 星國與港旅遊泡泡恐再延 04:102021/05/15 國際大事 阻斷感染鏈 北市桃園急關8大行業 04:102021/05/15 焦點要聞 新北24小時清消 悍馬車登場 04:102021/05/15 地方新聞 愛莉莎莎曝住在「毒窟萬華」引不滿 網砲轟：快滾出萬華 08:492021/05/15 娛樂 獨／疫情重創 士林30年排骨湯驚傳歇業 老闆嘆「我們沒希望了」 01:152021/05/15 生活 港澳加強由台入境檢疫措施 04:102021/05/15 財經要聞 藍促罷3Q併公投 批李進勇曲解法令 04:102021/05/15 政治要聞 台灣疫情大爆發 蕭美琴：積極與美藥廠連繫 爭取莫德納疫苗6月如期交貨 09:122021/05/15 政治 生活熱門新聞 7百萬人受衝擊！雙北防疫升至第三級 一圖看懂9大指引 - 生活 確診者搭火車縱貫300公里 板橋至台南 台鐵緊急消毒 - 生活 疫情蔓延！台中市宣布11大行業、11處夜市即日起停業 - 生活 高雄確診女曾回蘆洲過母親節「搭普悠瑪又轉捷運」 緊急匡列245人 - 生活 國中會考今天登場 教育部深夜證實：確診考生不只1人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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