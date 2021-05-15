本土一天爆180例 新北緊急召開會議即刻進入三級警戒 11:182021/05/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本土病例爆180例 新北緊急召開會議即刻進入三級警戒。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌15日舉行記者會，指昨天新增確診個案超過180例，陳時中也表示雙北將升級三級警戒，新北市長侯友宜今上午緊急召開緊急會議，即刻進入三級警戒，稍後將宣布新北市進一步宣布相關措施。 新北市府表示，即刻起也正式宣布新北市進入三級警戒，請市民朋友即刻起配合，室內室外全戴上口罩，若非必要不要外出。 新冠肺炎疫情嚴峻 南投內轆慶福寺停辦大會香 八大行業封鎖 凌威威斷炊現況悽慘 曝酒店防疫內幕 (中時 ) #三級警戒 #進入 #180 #緊急 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台防疫動起來 多地八大場所暫停營業 多所大學啟動遠距教學 科技業展開分流部署 04:102021/05/15 財經要聞 新北某專科學校傳確診 全校緊急停課兩周 09:342021/05/15 生活 新冠肺炎進入社區感染！追獅王足跡 疫調當辦刑案 04:102021/05/15 焦點要聞 共享運具加強消毒 不配合就關閉 04:102021/05/15 地方新聞 嘉縣加強管控措施 查訪醫療院所 04:102021/05/15 地方新聞 巧聖仙師開台祖廟最遠最久遶境 無奈因疫臨時喊卡 08:132021/05/15 生活 社區感染 小鎮醫師嘆政府毫無作為 04:102021/05/15 焦點要聞 阻斷感染鏈 北市桃園急關8大行業 04:102021/05/15 焦點要聞 520倒數 台股如疫動的心 04:102021/05/15 財經要聞 單日驚爆29例本土 和平夢魘再現 三總松山分院爆危機 疑與南部進香團有關 04:102021/05/15 焦點要聞 民眾打疫苗 批部東醫院草率 04:102021/05/15 地方新聞 生活熱門新聞 7百萬人受衝擊！雙北防疫升至第三級 一圖看懂9大指引 - 生活 確診者搭火車縱貫300公里 板橋至台南 台鐵緊急消毒 - 生活 疫情蔓延！台中市宣布11大行業、11處夜市即日起停業 - 生活 高雄確診女曾回蘆洲過母親節「搭普悠瑪又轉捷運」 緊急匡列245人 - 生活 國中會考今天登場 教育部深夜證實：確診考生不只1人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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