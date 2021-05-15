行政院長蘇貞昌15日舉行記者會，指昨天新增確診個案超過180例，陳時中也表示雙北將升級三級警戒，新北市長侯友宜今上午緊急召開緊急會議，即刻進入三級警戒，稍後將宣布新北市進一步宣布相關措施。

新北市府表示，即刻起也正式宣布新北市進入三級警戒，請市民朋友即刻起配合，室內室外全戴上口罩，若非必要不要外出。

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(中時 )

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