國內疫情激增，行政院今天上午臨時召開記者會，媒體提問新北市長侯友宜，新北市長是否研議警戒升級？侯友宜回應，國內短短5天就有68例本土個案，加上今天新增本土確診突破百例，新北市將會擴大管制並針對高危險疫情區域進行區塊封鎖，新北做最好的準備、做最壞的打算。

侯友宜表示，新北市所有活動即日起一律取消，呼籲民眾減少非必要的外出集會。新北市去年兵棋推演比三級警戒還嚴格，甚至做到四級的區域封鎖，今天上午已邀集各局處開會，就算中央不打算升三級，新北市也研議擴大管制，最少視同三級警戒方式來做，下午會隨著中央公布資訊採取滾動式修正。

侯友宜指出，若中央公布新北市出現高危險疫情區域，新北市一定會採取區域封鎖，全部快篩，嚴格做好區塊管控，這部分都已做好整備。若區塊封不住，從社區感染不斷擴散，甚至到跨線市，該採取更強力的第四級以上作為，就要立即來做，至於哪些地區要列為高危險熱區會跟中央討論。

媒體提問，萬華設置快篩站擠爆，新北市板橋只有一橋之隔是否也設置快篩站？侯友宜表示，新北市跟萬華區一河之隔，很多市民在台北市工作，新北市有54家責任醫院、18家急救醫院已準備好設置快篩站，若有需要設立就會馬上來做。

(中時 )