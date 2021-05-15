國中會考今天登場，台中考場實施防疫措施，考生進場都要戴口罩、量體溫。（陳淑芬攝）

國中會考今天登場，台中考場實施防疫措施，考生進場都要戴口罩、量體溫。（陳淑芬攝）

國中會考今天登場，第一節考社會科，台中考生覺得題目整體偏難，地理考題圖表多，答題必須融合課程內容及綜合常識來作答，「死背」沒有用，必須用「平常的知識」判斷靈活判斷。在閱讀題方面，題目敘述短好發揮；選擇題難度較高。

國中會考今天起登場，今年配合防疫，考生入場一律戴口罩、量體溫，家長不得進場陪考。台中市文華高中考場一早考生依規定排隊依序入場，第一節考試開場前，校門口沒有家長及民眾聚集等候，秩序良好。

居仁國中詹姓考生指出，今年社會科考題在地理及歷史題目都偏難，公民題目難易適中。雖然跨科目混搭型考題少，但是要靠「死背」拿高分並不容易，他認為，除了3年的課程內容外，還要結合綜合性常識，才能靈活判斷作答。

居仁國中黃姓考生也說，考題整體偏難，尤其，地理科的選擇題答案看起來都模擬兩可很難判斷，圖表題很多，必須依據圖表來作答。他說，印象最深刻的考題是「配合風向興建通風走廊」，要求配合當地風向，選擇興建通風走廊的方向，除了看「風向圖」外，還要考慮到座標，才能選出正確的答案。

(中時 )