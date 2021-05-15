賽德克文化生活館串聯部落各體驗場域，周邊融入部落文化元素後很吸睛。（水土保持局提供）

賽德克族的織布技藝、弓箭狩刀、成年禮和貓頭鷹守護神的故事，十分值得探索與認識。（水土保持局提供）

南投縣仁愛鄉互助村中原部落的賽德克族，近期與部落廚房及水土保持局共同努力，串連部落狩獵、織布、祈福等文化體驗及在地農產，打造出開放式的「賽德克文化生活館」；保留原始水塔來紀念遷居後辛苦取水耕種歷史，更融入部落文化元素而成為特色打卡點，榮獲2021建築園冶獎，迎接訪客感受中原部落族人特有純樸、熱情與祝福。

中原部落廚房執行長王翊諠說，賽德克族移居南投縣仁愛鄉北港溪上游已有百年，走訪現今中原部落街道，還能隱約看到日治時期的建築脈絡，及賽德克族人鏤刻在每個空間角落裡的文化、產業與故事；包括織布技藝、傳統弓箭狩刀製作、每個孩子必須經過的成年禮體驗、孕婦的守護神-貓頭鷹的故事。

水保局南投分局長陳榮俊表示，「仁愛鄉中原社區文化館環境改善工程」融入部落賽德克文化元素，將文化館旁舊有的窳陋空間重新規劃與塑造，由外向內依序配置狩獵體驗區、瞭望解說平台、象徵成長與祝福的山豬、貓頭鷹文化意象打卡點等；不但將廢棄水塔保留改造成具解說和休憩功能的空間，也解開束縛梅樹的水泥構造物。

陳俊榮指出，仁愛鄉中原社區文化館環境改善工程，讓梅樹的美得以更自然開放的姿態展現，讓這裡成為探索賽德克部落的美好起點，結合文化館的體驗活動；訪客還可換著賽德克服飾，透過導覽及各式體驗細細觀賞及體會部落百年來的歷史故事與文化特色等。

水保局副局長林長立說，「部落廚房」深耕中原部落多年，除攜手推廣部落以友善耕作方式生產稻米等農產外，現在更進一步結合賽德克文化館發展部落文化體驗遊程及產業，待國內新冠肺炎疫情緩和後，歡迎民眾到訪中原部落親臨感受這裡的純樸熱情、文化故事與在地好物。

(中時 )