本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

【LIVE直播】雙北宣布提升至三級警戒！ 行政院緊急召開臨時記者會說明｜2021.05.15

行政院院長蘇貞昌今日（15）上午正式宣佈，昨單日增180多個本土病例，衛福部部長陳時中也宣布，雙北5月15日至5月28日升至第三級警戒。媒體人、政論節目製作人朱凱翔直呼這是「遲來的真相」，強調如今誰對誰錯已非重點，真正要在意的是這場疫情來得多快多猛，去年那套防疫戰略必須徹底修改。

蘇貞昌、陳時中在記者會表示，疫情升溫，昨單日新增180多例本土確診、5例境外移入，原本疫調相關防堵力道恐不足，必須要有社區防疫概念，因此新北市、台北市防疫警戒升為三級。陳指出說，雙北市防疫警戒升為第三級，必須關閉場所包括展覽場、活動中心、展演所、電影院、室內游泳池、樂齡學習中心、老人共餐中心等。

針對單日確診者暴增，朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」表示，新增病例180人，但其實不是單日，指揮中心昨天上午就接獲通報超過50例、下午超過80例，但只公布29例，還有「50+」未公布；昨天晚間逼近100例，今早已經180例。

朱凱翔直言，這是「遲來的真相」，重申誰對誰錯的問題，其實不是他關注的重點，他真正在意的是要告訴大家這波疫情來得多快多猛。朱警告，阻絕境外跟社區巷戰，是完全不同的戰爭，過去一年那套防疫戰略、戰術，整個要改了。

(中時新聞網)